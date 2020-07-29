Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 29 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) her Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişini düzenlediği Sayısal Loto'nun 1344. hafta çekiliş sonuçları bugün (29 Temmuz 2020 Çarşamba) yapılan olan canlı çekilişle belli oldu. 1344. hafta çekilişi için kazandıran numaraları doğru bilme ve hayallerindeki büyük ikramiyenin sahibi olma isteğiyle kupon dolduran şans oyunu severler MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Sayısal Loto 29 Temmuz çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz…
MİLLİ Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 1344. hafta Sayısal Loto sonuçları saat 21.45'te yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte haftanın şanslı numaraları;
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Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.