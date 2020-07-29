ŞOK 29 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ile bayrama özel indirimler! Haftanın ŞOK kataloğu aktüel ürünler listesinde neler var?

Haftanın merakla beklenilen ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste hâlinde yayınlandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulan ŞOK aktüel kataloğu, Kurban Bayramı indirimi arayan vatandaşlar için son derece cazip ürünler içeriyor. Öyle ki, züccaciye ürünlerinden tekstil ürünlerine, çocuk oyuncaklarından kişisel bakım ürünlerine kadar son derece geniş çeşitte fırsatlar bulunuyor.
Bu noktada, 'ŞOK 29 Temmuz aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Haberimizden, 29 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu hakkında bilgi edinebilir; haftanın fırsatlarını görüntüleyebilirsiniz.
İşte, ŞOK 29 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu;
Raks Mona Saç Kurutma Makinesi 39,95 TL
Dış Kaplamalı Oto Termos 99,90 TL
Oto Termos 79,90 TL
Desenli Termos 22,50 TL
2,2 litre Yayık Sürahi 11,95 TL
Termos Piknik Çantası 19,95 TL
Üçsan Plastik 3 Bölmeli Saklama Kabı 9,99 TL
1 litre Paşabahçe Iconic Matara 9,99 TL
0,5 litre Paşabahçe Iconic Matara 7,99 TL
140x140 cm Sofra Bezi 6,50 TL
2 litrelik Derin Dondurucu Saklama Kabı 6,99 TL
350 cc 2'li Ayran Bardak 12,95 TL
XO Kadın/Erkek Parfüm 90 ml 24,90 TL
Palette Saç Boyası Çeşitleri 10,95 TL
Borline Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml 6,90 TL
Bref Aktif Klozet Bloğu 2'li 9,90 TL
Blue2 Tıraş Bıçağı 5'li 11,96 TL
Palmolive Duş Jeli 500 ml + 250 ml 16,95 TL
Clear Men Cool Sport Mentol Şampuan 600 ml + 180 ml 24,90 TL
Fairy Platinum Plus Kapsül 22'li 29,90 TL
Tursil Toz Deterjan 10 kg 40,90 TL
Kız ve erkek çocuk modelleri ile MaxFlex Spor Ayakkabı 39,95 TL
Kız / Erkek Çocuk Şortlu Takım 19,95 TL
Lüks Mangal 39,95 TL
30x40 cm Büyük Izgara Teli 12,95 TL
2 kg Bio Mangal Kömürü 12,95 TL
Bahar Piknik Seti 19,95 TL
Kullan At Piknik Örtüsü 4,99 TL
Kız Çocuk Pembe Araba 29,95 TL
HotWheels Akrobasi Oyun Serisi 39,95 TL
4x4 Jeep 14,95 TL
Barbie Peri Bebek 34,95 TL
Sağlık Depola Çocuk Kitapları Serisi 3,99 TL
Gokidy Asa Köpük 4,99 TL
Monster Büyük Su Tabancası 14,95 TL
Prensesin Oyun Evi 45 TL
Dinazor Seti 12,95 TL
Polis Şehri 39,95 TL
25 TL üstü alışverişlerde 750 gram Pınar Süzme Peynir 15 TL kampanya fiyatı ile satışa sunulurken 8'li Familia Aile Ekonomisi Tuvalet Kağıdı 18 TL fiyatla satışta olacak.