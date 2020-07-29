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Son dakika: Araştırmacı-Yazar vefat etti

Yazar ve yayıncı Asım Uysal'ın eşi olan , dün akşam saatlerinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) oluşturduğu oksijensizliğe bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 29.7.2020 10:25 ABONE OL
Son dakika: Araştırmacı-Yazar Mürşide Uysal vefat etti

Ankara'da 20 Mart 1960'da dünyaya gelen Uysal, ilk, orta ve lise eğitimini Çubuk ilçesinde tamamladı.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1983'te mezun olan Mürşide Uysal, Konya Özel Başak Lisesinde bir dönem öğretmenlik yaptı.

Bu arada STK'larla çeşitli çalışmalar yürüten ve eğitim seminerleri veren Uysal, 2000 yılında İstanbul'a yerleşti.

Türkiye Yazarlar Birliği üyesi olan Uysal'ın, ilahiyat dalında yazdığı kitapların yanı sıra aynı zamanda çocuk edebiyatı alanında verdiği eserler Almanca, Fransızca, İngilizce ve Rusçaya çevrildi.

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Son dakika: Araştırmacı-Yazar Mürşide Uysal vefat etti
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