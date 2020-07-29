Son dakika haberi: Polis Meslek Yüksek Okulu başvuruları! PMYO Polislik taban puanları ne kadar, kaç puan ile öğrenci kabul ediyor?

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Son dakika haberi: başvuruları! Polislik ne kadar, kaç puan ile öğrenci kabul ediyor?

ile ilgili son dakika haberleri özellikle üniversite kontenjanlarının belli olmasıyla birlikte daha yakından takip edilmeye başlanmıştır. 2020 YKS sonuçlarının tarafından erişime açılmasının ardından üniversite adaylarının tercih heyecanı başladı. En çok rağbet gören bölümler arasında (PMYO) yer alıyor. Bu nedenle de PMYO ve 'polislik kaç puan' sorusunun yanıtını araştırılıyor. Peki, Polis Meslek Yüksek Okulu başvuruları nasıl yapılır ve PMYO taban puanları 2019 yılındaki en son tercihlerde nasıl belirlendi? Bu başlık altında, PMYO başvuru şartları ve polislik taban puanları yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 29.7.2020 07:25 Son Güncelleme: 29.7.2020 07:25 ABONE OL
Son dakika haberi: Polis Meslek Yüksek Okulu başvuruları! Polislik taban puanları ne kadar, kaç puan ile öğrenci kabul ediyor?

Diğer üniversitelerin kontenjanlarının açıklanmasının ardından için de heyecanlı bekleyiş başladı. tarafından YKS 2020 sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının tercih maratonu başladı. Akademik eğitim öncesi en çok araştırılan bölümler arasında (PMYO) yer alıyor. Bu sebeple de üniversite adayı öğrenciler PMYO ve 'polislik yüksek okulu kaç puan' sorusunun yanıtını araştırmakta. Peki, PMYO tercih adımlarına göre Polis Meslek Yüksek Okulu başvuruları nasıl yapılır ve PMYO taban puanları 2019 tercihleri sonrasında nasıl şekillendi? Aşağıda, PMYO başvuru şartları ve polislik taban puanları yer almaktadır.

Son dakika haberi: Polis Meslek Yüksek Okulu başvuruları! Polislik taban puanları ne kadar, kaç puan ile öğrenci kabul ediyor?

POLİS ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Polis alımı başvuruları henüz belli olmadı. Güncel bilgi gelince haberimizde yer alacaktır. 2020 yılı YKS tercihleri ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Tercihlerin sona ermesinin ardından için başvurular başlayacak.

2020 PMYO TABAN PUANI

Bu sene için PMYO taban puanı henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle: 2015 – 270, 2016 – 270, 2017 – 260, 2018 – 260, 2019 – 250.

POLİS ALIM KONTENJANI KAÇ OLACAK?

YKS Temel Yeterlilik Testi'nden 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, tercihlerini yapabilecek. Tercih yapan öğrenciler arasından puanı en yüksek olan 2 bin 500 öğrenci, iki yıllık eğitim görecekleri Polis Meslek Yüksek Okulu'na kayıt kaptırabilecek.

Son dakika haberi: Polis Meslek Yüksek Okulu başvuruları! Polislik taban puanları ne kadar, kaç puan ile öğrenci kabul ediyor?

POLİS OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

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Son dakika haberi: Polis Meslek Yüksek Okulu başvuruları! PMYO Polislik taban puanları ne kadar, kaç puan ile öğrenci kabul ediyor?
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