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Teşrik tekbirleri nasıl getirilir? 'nda teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Arapça ve Türkçe okunuşu

Mübarek ’na oldukça kısa bir süre kaldı. 30 Temmuz Perşembe günü arefe, 31 Temmuz Cuma günü ise bayramın birinci günü idrak edilecek. Kurban Bayramı’nın sabahında ise farz namazları için milyonlarca Müslüman camilerin yolunu tutacak. Namaz ibadetinin yerine getirilmesinin ardından ise teşrik tekbirleri getirilecek. Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına kadar uzanan teşrik tekbiri mükellef olan her Müslüman’ın üzerine vacip oluyor. Peki, teşrik tekbirleri nasıl ve ne zaman getirilir? İşte teşrik tekbirleri Arapça ve Türkçe okunuşu

Giriş Tarihi: 29.7.2020 19:21 ABONE OL
Teşrik tekbirleri nasıl getirilir? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Arapça ve Türkçe okunuşu

Mübarek 'nın arefe gününü yarın yaşayacağız. 31 Temmuz Cuma günü ise Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Bayramın birinci gününde sabah namazlarının ardından ise kurban kesme ibadeti gerçekleştirilecek. Kurban kesme ibadeti öncesinde, milyonlarca Müslüman teşrik tekbirleri getirecek. Teşrik tekbiri getirmek, her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilebilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez. Peki, Teşrik tekbirleri nasıl getirilir? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Arapça ve Türkçe okunuşu

KURBAN BAYRAMI'NDA TEŞRİK TEKBİRLERİ NASIL VE NE ZAMAN GETİRİLİR?

Bu yıl teşrik tekbirleri 30 Temmuz Perşembe günü başlayacak ve bayramın son günü olan 3 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edecek.

İşte teşrik tebrikleri Arapça ve Türkçe okunuşu;

Teşrik tekbirleri nasıl getirilir? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Arapça ve Türkçe okunuşu

KURBAN BAYRAMI TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Teşrik tekbiri, mükellef olan her Müslüman'ın üzerine vaciptir. Teşrik tekbiri, Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların akabinde okunur. Toplamda 23 vakit okunmuş olur.

Teşrik tekbirinin, sola selam verdikten hemen sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescitten çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan okunması gerekir.

Teşrik tekbiri: Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

Teşrik tekbiri anlamı: Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.

Teşrik tekbirleri nasıl getirilir? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Arapça ve Türkçe okunuşu

TEŞRİK TEKBİRİNİN ANLAMI NEDİR?[TEŞRİK TEKBİRİNİN ANLAMI NEDİR?

Teşrik tekbiri "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur" anlamına gelir.

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Teşrik tekbirleri nasıl getirilir? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Arapça ve Türkçe okunuşu
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