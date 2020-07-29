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bayram namazı saati! Trabzon 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İslam aleminin merakla beklediği Kurban Bayramına sayılı günler kala bayram namazı saati merak edilmeye başlandı. ’nın resmi sitesinden yayınlanan bayram namazı saatlerine göre, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan ilimiz için ‘ bayram namazı saat kaçta?' sorusunun yanıtı belli oldu. Camilerde koronavirüs önlemleri için hazırlıklar sürerken müminler, 2020 bayram namazı saatlerinde ibadetlerini gerçekleştirecek. Peki saati kaçta? Trabzon 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

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Trabzon bayram namazı saati: Trabzon 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

bayram namazı saati, bu illerde yaşayan vatandaşlarımız tarafından merak konusu oldu. tarafından yayınlanan 2020 bayram namazı saatlerine göre, saati ve Trabzon bayram namazı vakti belli oldu. Tüm illerin camilerinde coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ederken Trabzon başta olmak üzere diğer tüm iller için bayram namazı saati haberimizde yer alıyor. Peki kaçta? Trabzon 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

TRABZON BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA? DİYANET DUYURDU

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 2020 Bayram namazı saatleri belli olurken camilerde tüm hazırlıklar sürüyor. Haberimizde, Trabzon bayram namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.

Trabzon bayram namazı saati: Trabzon 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

TRABZON 2020 KURBAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

'da bayram namazı 05.50'de kılınacak. Yurt genelinde 2020 Kurban Bayramı'nda herhangi bir kısıtlama olması beklenmiyor. Bu sebeple bayram namazı camilerde cemaatle kılınabilecek. Sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınacak olan bayram namazı saat kaçta sorusu yanıt bulmuş oldu.

  • Arefe Günü: 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
Trabzon bayram namazı saati: Trabzon 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

TRABZON BAYRAM NAMAZI SAATİ 2020!

'da bayram namazı 05.50'de kılınacak.

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Trabzon bayram namazı saati! Trabzon 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
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