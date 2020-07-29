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Üniversite sınav sonucunu öğrenip kaybolan genç böyle bulundu

'nın Serik ilçesinde, üniversite sınav sonucunu öğrendikten sonra yanına kıyafetleri ve çantasını da alarak ortadan kaybolan Uğur İbrahim Bülüç (23), polis tarafından Antalya Havalimanı'nda bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 29.7.2020 11:47 Son Güncelleme: 29.7.2020 12:24 ABONE OL
Üniversite sınav sonucunu öğrenip, kaybolan genç bulundu

Serik Orta Mahalle'de yaşayan Uğur Bülüç, önceki gün sabah saatlerinde, üniversite sınav sonucunu öğrendikten sonra ailesine haber vermeden evden çıktı.

Üniversite sınav sonucunu öğrenip, kaybolan genç bulundu

Oğullarına bir daha ulaşamayan Güler ve Nazmi Bülüç çifti, polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri, detaylı inceleme başlattı.

Üniversite sınav sonucunu öğrenip, kaybolan genç bulundu

EVDEN AYRILDIKTAN SONRA UÇAKLA...

Yapılan arama çalışmaları sonucu Uğur İbrahim Bülüç, dün akşam baatlerinde Havalimanı iç hatlar bölümünde bulundu. Müjdeli haberi alan Nazmi ve Gülser Bülüç çifti, havalimanına giderek Uğur İbrahim Bülüç'ü teslim aldı.

Üniversite sınav sonucunu öğrenip, kaybolan genç bulundu

Bülüç'ün evden ayrıldıktan sonra uçakla İstanbul'a gittiği, bir gece burada bir otelde kaldığı, anne ve babasının üzülmesine dayanamayarak saat 20.00'de tekrar uçakla 'ya döndüğü öğrenildi.

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Üniversite sınav sonucunu öğrenip kaybolan genç böyle bulundu
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