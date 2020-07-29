Üsküdar’da 125 santimlik iguana bulundu

İstanbulÜsküdar'da 125 santimetre uzunluğundaki iguana arazide bir vatandaş tarafından bulundu. Üsküdar Belediyesi'ne teslim edilen iguananın sağlık durumunun iyi olduğu ve sahibi çıkmazsa Orman Bakanlığı'na teslim edileceği öğrenildi. Üsküdar'da bir kişi çalılık arazide gezen iguanayı fark etti. Vatandaş durumu belediye ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri iguanayı bir kafese koyarak aldı. Belediyenin veteriner hekimi tarafından sağlık kontrol geçilen 125 santimetre uzunluğundaki iguana koruma altına alındı.