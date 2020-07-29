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Üsküdar’da 125 santimlik iguana bulundu

Giriş Tarihi: 29.7.2020 ABONE OL
Üsküdar’da 125 santimlik iguana bulundu
İstanbul Üsküdar'da 125 santimetre uzunluğundaki iguana arazide bir vatandaş tarafından bulundu. Üsküdar Belediyesi'ne teslim edilen iguananın sağlık durumunun iyi olduğu ve sahibi çıkmazsa Orman Bakanlığı'na teslim edileceği öğrenildi. Üsküdar'da bir kişi çalılık arazide gezen iguanayı fark etti. Vatandaş durumu belediye ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri iguanayı bir kafese koyarak aldı. Belediyenin veteriner hekimi tarafından sağlık kontrol geçilen 125 santimetre uzunluğundaki iguana koruma altına alındı.
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Üsküdar’da 125 santimlik iguana bulundu
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