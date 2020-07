Uzmanından flaş uyarı: Kurban etini oda sıcaklığına getirmeden buzdolabına koymayın

'YÜZDE 55 ET ZAYİATI YAŞANDI'

Kesilen etin poşetlere koyulmasının yanlış olduğunu söyleyen Yardımcı, "Kesilen et o anda sertleşir. Bu nedenle önce 24 saat dinlendirilmesi gerekir. Vatandaşlarımız kesilen eti anında poşetlere dolduruyor ve dolaba atıyor. Bu çok yanlış et kesildikten sonra sıcağıyla direkt olarak dolaba atılmaz. Kasaplarımız bayram boyunca açık, vatandaşlar kurban etlerini burada işletebilir. Yapılan yanlışlıklardan dolayı ülkemizde 2018 senesinde yüzde 55 et zayiatı yaşandı" dedi.