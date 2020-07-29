Uzmanından flaş uyarı: Kurban etini oda sıcaklığına getirmeden buzdolabına koymayın

'EN ÖNEMLİ NOKTA ETİ MUHAFAZA EDEBİLMEK'

Etin büyük parçalar halinde saklanmasının daha doğru olacağını belirten Yardımcı, "Kesimden sonraki en önemli nokta eti muhafaza edebilmek. Parça et evdeki buzluklarda 1 sene kadar saklanabilir. Çünkü donan et şoklanıyor. Ama et sıcak haliyle dolaba atılırsa yeşerme yapıp kokmaya başlar. Dolap veya dondurucularımızda yer varsa eti büyük parçalar halinde saklayalım. Parça eti dolapta 1 sene gibi uzun süre saklayabilirsiniz. Ama eti kuşbaşı, kıyma gibi işletip dolapta saklarsanız çözünmediği sürece çok uzun süre saklayabilirsiniz. Ama kesinlikle plastik poşete koymayalım" diye konuştu.