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Uzmanından flaş uyarı: Kurban etini oda sıcaklığına getirmeden buzdolabına koymayın

Kurban bayramı arefesinde, uzmanın dan uyarısı geldi. Türkiye Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, kesilen etlerin 24 saat dinlendirilmesi gerektiğini söyledi. Yardımcı, "Bu Kurban Bayramı pandemi nedeniyle çok önemli. Kurallara mutlaka uyalım, randevulu kesim yapalım. Kurban kesildikten sonra zaten yıkanır. Ancak et pişmeden önce yıkayıp pişirdiğin zaman etin proteini ölür. Sadece hayvan kesildikten sonra et üzerindeki pislik ve kılı gitsin diye o yıkanır" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 29.7.2020 17:17 Son Güncelleme: 29.7.2020 17:47 ABONE OL
Uzmanından flaş uyarı: Kurban etini oda sıcaklığına getirmeden buzdolabına koymayın

Kurban Bayramına çok az bir zaman kala, et uzmanları vatandaşları uyarıyor. Kurban etlerindeki kaybın yüzde 55'e ulaştığına dikkat çeken Türkiye Başkan Vekili, taze etin nasıl saklanacağı ve tazeliğini naslı koruyacağını anlattı. Taze etin poşete konularak zayi edildiğini, yıkanarak proteininin öldürüldüğünü anlatan Osman Yardımcı, ile ilgili püf noktalarını verdi ve bu konulara dikkat edilmesini istedi.

Uzmanından flaş uyarı: Kurban etini oda sıcaklığına getirmeden buzdolabına koymayın

'BÖLÜM BÖLÜM DONDURUN'

Donan etin çözündükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiğine dikkat çeken Yardımcı, "Kurban etinin uzun süreli saklanması için işledikten sonra kullanacağınız şekilde bölüm bölüm dondurulmalı. Eti dondurucudan çıkarıp çözüldükten sonra tekrar dondurduğunuz zaman et üzerinde üreyen bakteri nedeniyle yeşillenme oluşur. Etin kesim anında zaten kendi sıcaklığı oluyor. Eti önce klimalı bir odada 1 saat kadar, ters düz çevirerek etin toplanmasının sağlanması gerekiyor" diye konuştu.

Uzmanından flaş uyarı: Kurban etini oda sıcaklığına getirmeden buzdolabına koymayın

'YÜZDE 55 ET ZAYİATI YAŞANDI'

Kesilen etin poşetlere koyulmasının yanlış olduğunu söyleyen Yardımcı, "Kesilen et o anda sertleşir. Bu nedenle önce 24 saat dinlendirilmesi gerekir. Vatandaşlarımız kesilen eti anında poşetlere dolduruyor ve dolaba atıyor. Bu çok yanlış et kesildikten sonra sıcağıyla direkt olarak dolaba atılmaz. Kasaplarımız bayram boyunca açık, vatandaşlar kurban etlerini burada işletebilir. Yapılan yanlışlıklardan dolayı ülkemizde 2018 senesinde yüzde 55 et zayiatı yaşandı" dedi.

Uzmanından flaş uyarı: Kurban etini oda sıcaklığına getirmeden buzdolabına koymayın

'EN ÖNEMLİ NOKTA ETİ MUHAFAZA EDEBİLMEK'

Etin büyük parçalar halinde saklanmasının daha doğru olacağını belirten Yardımcı, "Kesimden sonraki en önemli nokta eti muhafaza edebilmek. Parça et evdeki buzluklarda 1 sene kadar saklanabilir. Çünkü donan et şoklanıyor. Ama et sıcak haliyle dolaba atılırsa yeşerme yapıp kokmaya başlar. Dolap veya dondurucularımızda yer varsa eti büyük parçalar halinde saklayalım. Parça eti dolapta 1 sene gibi uzun süre saklayabilirsiniz. Ama eti kuşbaşı, kıyma gibi işletip dolapta saklarsanız çözünmediği sürece çok uzun süre saklayabilirsiniz. Ama kesinlikle plastik poşete koymayalım" diye konuştu.

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Uzmanından flaş uyarı: Kurban etini oda sıcaklığına getirmeden buzdolabına koymayın
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