Kargo çalışma saatleri, Arefe Günü'nün 30 Temmuz Perşembe gününe denk gelmesi durumunda araştırılan konular arasında yer aldı. Resmi tatillerde ve dini bayramlarda kamu kurum kuruluşlarının tatil edildiği biliniyor. Kargo teslimi yapmak için gün sayan vatandaşlar ise konuya yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz senelerde bazı kargo firmaları yarım gün tatil uygulamıştı. Peki Yarın 30 Temmuz'da kargolar açık mı? 30 Temmuz 2020 arefe günü kargolar çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri 2020!

YARIN 30 TEMMUZ AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini günler takvimi duyurusunda 30 Temmuz 2020 Arefe Günü olarak idrak edilecek. Kargoların dağıtım yapıp yapmayacağına ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise Yarın 30 Temmuz arefe günü kargolar açık mı? Sorusuna yanıt arıyor. Arefe günü kargoların çalışma durumları değişiklik gösterebiliyor.

İşte konuya dair detaylar…