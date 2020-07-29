Zilhicce ayı terviye günü nedir? Terviye gününde neler yapılır?

Terviye günü, Zilhicce ayı içerisinde bulunması dolasıyla büyük önem taşıyor. Zilhicce ayının 8.gününe denk gelen mübarek günde ibadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak büyük sevaptır. Arefeden bir gün önce idrak edilen bugünde oruç tutulur, namaz kılınır, dualar okunur. Kuban Bayramı Arefe gününden 1 önceki gün olan Zilhicce ayı terviye günü nedir, ne anlama gelir? Terviye gününde neler yapılır?
Kuban Bayramı Arefe gününden 1 önceki gün yani 29 Temmuz 2020 Çarşamba gününe denk gelen terviye günü dini açıdan önemi büyüktür. Dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar günün anlam ve önemine dair araştırmalara hız kazandırdı. Peki Zilhicce ayı terviye günü nedir?
İşte yanıtı…
Terviye günü Zilhicce ayının 8. günüdür. Yani Kuban Bayramı Arefe gününden 1 önceki gün Terviye günü olarak adlandırılmaktadır. Terviye gününü oruçlu geçirmek çok sevaptır. Bazı hadis kaynaklarına göre Terviye günü oruç tutanın 1 yıllık geçmişi günahı silinir.
Bu sene Terviye günü 29 Temmuz 2020 Çarşamba gününe denk gelmektedir.
Terviye günü (Zilhicce'nin 8. günü) : 29 Temmuz 2020 Çarşamba
Arefe günü (Zilhicce'nin 9. günü) : 30 Temmuz 2020 Perşembe
Kurban Bayramı 1. günü (Zilhicce'nin 10. günü) : 31 Temmuz 2020 Cuma
Terviye gecesi, ibadetle ihya etmek çok faziletli, oruç tutmak Peygamberimizden tavsiyesidir. Herkes elinden geldiğince dua edebilir.
Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.
Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).