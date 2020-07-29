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ayı nedir? ?

ayı içerisinde bulunan , günün anlam ve önemi dolasıyla merak ediliyor. Arefe Günün’nden bir önceki günü ifade eden bu mübarek günde Müslümanlar bol bol ibadet ederler. Bazı hadis kaynaklarına göre bugünü namaz kılarak ve ibadet ederek geçirenin geçmiş günahları affolur. Hacıların, bu gün sabah namazını Mekke'de kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya çıkmaları ve geceyi Mina'da geçirmeleri sünnettir. Peki Zilhicce ayı ? ?

Giriş Tarihi: 29.7.2020 10:23 ABONE OL
Zilhicce ayı terviye günü nedir? Terviye gününde neler yapılır?

, ayı içerisinde bulunması dolasıyla büyük önem taşıyor. Zilhicce ayının 8.gününe denk gelen mübarek günde ibadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak büyük sevaptır. Arefeden bir gün önce idrak edilen bugünde oruç tutulur, namaz kılınır, dualar okunur. Kuban Bayramı Arefe gününden 1 önceki gün olan Zilhicce ayı , ne anlama gelir? ?

ZİLHİCCE AYI TERVİYE GÜNÜ NEDİR?

Kuban Bayramı Arefe gününden 1 önceki gün yani 29 Temmuz 2020 Çarşamba gününe denk gelen terviye günü dini açıdan önemi büyüktür. Dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar günün anlam ve önemine dair araştırmalara hız kazandırdı. Peki nedir?

İşte yanıtı…

Zilhicce ayı terviye günü nedir? Terviye gününde neler yapılır?

TERVİYE GÜNÜ NEDİR?

ayının 8. günüdür. Yani Kuban Bayramı Arefe gününden 1 önceki gün Terviye günü olarak adlandırılmaktadır. Terviye gününü oruçlu geçirmek çok sevaptır. Bazı hadis kaynaklarına göre Terviye günü oruç tutanın 1 yıllık geçmişi günahı silinir.

TERVİYE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu sene Terviye günü 29 Temmuz 2020 Çarşamba gününe denk gelmektedir.

Terviye günü (Zilhicce'nin 8. günü) : 29 Temmuz 2020 Çarşamba

Arefe günü (Zilhicce'nin 9. günü) : 30 Temmuz 2020 Perşembe

Kurban Bayramı 1. günü (Zilhicce'nin 10. günü) : 31 Temmuz 2020 Cuma

Zilhicce ayı terviye günü nedir? Terviye gününde neler yapılır?

TERVİYE GÜNÜNDE NELER YAPILIR?

Terviye gecesi, ibadetle ihya etmek çok faziletli, oruç tutmak Peygamberimizden tavsiyesidir. Herkes elinden geldiğince dua edebilir.

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

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Zilhicce ayı terviye günü nedir? Terviye gününde neler yapılır?
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