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30 Temmuz aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler! A101 aktüel ürünlerde dev indirim fırsatları

30 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her hafta Perşembe günü getirdiği birbirinden farklı ve güzel aktüel ürünlerle tüketicileri kendi bünyesine çekmeyi başaran A101 marketlerin yarınki ürünleri merak konusu oluyor. Perşembe günü raflarda yerini alacak olan yeni katalog ürünlerinde; Büyükbaş 1/7 hisse, Samsung 4K UHD Curved TV, Honor 8S cep telefonu, 26 jant bisiklet, Akülü araba, temizlik ürünleri ve gıda ürünlerinde indirimli fiyatlar göze çarpıyor. İşte

Giriş Tarihi: 30.7.2020 07:47 Son Güncelleme: 30.7.2020 07:47 ABONE OL
A101 30 Temmuz aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler! A101 aktüel ürünlerde dev indirim fırsatları

30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor! Her hafta getirdiği birbirinden farklı ürünlerle tüketicileri kendi bünyesine çekmeyi başaran market, bu hafta da insanları markete çekmeyi başaracak. Peki, A101 aktüel ürünlerinde yarın hangi ürünler indirimli?

A101 30 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

30 Temmuz kataloğu içerisinde 55RU7300 55' 4K uhd curved tv 4.999 TL, p13 blue cep telefonu 1.299 TL, çamaşır makinesi 1.249 TL, bulaşık makinesi 1.499 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta 4 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti 349,95 TL, 2 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti 199,95 TL'den satışa çıkarılacak.

A101 30 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ

Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası 149,95 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi 44,95 TL

2 Kişilik Hamak 32,95 TL

4 Kişilik Ahşap Katlanabilir Masa Sandalye Seti 349,95 TL

Asılabilir Dolap Düzenleyici 6,50 TL

Metaltex 4 Katlı Metal Raf 24,95 TL

Elmas Desenli Organizer Sepet 3'lü 14,95 TL

Tava Rafı / Köşelikler 12,95 TL

Elton EL32DAL502 32" Uydu Alıcılı Led TV 899 TL

HI-LEVEL 50UHL650 50" Ultra HD Smart Led TV 2.099 TL

Reeder R13 Blue Cep Telefonu 1.299 TL

Honor 8S Cep Telefonu 64 GB 1.799 TL

3 Kapaklı Gardırop 299,95 TL

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A101 30 Temmuz aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler! A101 aktüel ürünlerde dev indirim fırsatları
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