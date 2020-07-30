Aksaray ve Amasya bayram namazı saati! Aksaray ve Amasya'da 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayramın ilk günü yani 31 Ağustos'ta binlerce Müslüman vatandaş camilere koşacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Kurban Bayramı'na geri sayıma başlayan Müslüman alemi kendilerine farz kılınan bayram namazı ibadetini yerine getirebilmek amacıyla ikamet ettikleri ilin namaz saatleri için arayışa çıktı. Peki, 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Aksaray ve Amasya bayram namazı saati!
Aksaray ve Amasya'da yaşayan vatandaşlar namazın kılınacağı saatle ilgili araştırmalarına başladı. Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan 2020 Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nca il il yayınlandı. İşte o saatler…
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. Geçtiğimiz bayramda camilere gidemeyen vatandaşlar bu kez cemaatle namaz kılabilecek. 31 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu.
Aksaray bayram namazı saati: 06.17
Amasya bayram namazı saati: 06.06
KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).