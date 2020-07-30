Aksaray ve Amasya bayram namazı saati! Aksaray ve Amasya'da 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayramın ilk günü yani 31 Ağustos'ta binlerce Müslüman vatandaş camilere koşacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Kurban Bayramı'na geri sayıma başlayan Müslüman alemi kendilerine farz kılınan bayram namazı ibadetini yerine getirebilmek amacıyla ikamet ettikleri ilin namaz saatleri için arayışa çıktı. Peki, 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Aksaray ve Amasya bayram namazı saati!

AKSARAY VE AMASYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Aksaray ve Amasya'da yaşayan vatandaşlar namazın kılınacağı saatle ilgili araştırmalarına başladı. Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan 2020 Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nca il il yayınlandı. İşte o saatler…