Arefe günü 1000 ihlas okumak: Arefe günü ihlas suresi ne zamana kadar okunur?

Arefe günü 1000 ihlas okumak, oldukça faziletli ibadetlerdendir. Kurban Bayramı'ndan hemen önceki gün olan arefede milyonlarca Müslüman ibadetlerine başladı. Bu tarihlerde yapılması gereken belirli ibadetler olduğu gibi bu ibadetlerin faziletlerinden de söz edilmiştir. Bir hadiste buyurulur ki; kim bu ibadeti yerine getirirse; bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur. Peki, Arefe günü ihlas suresi ne zamana kadar okunur? İşte Arefe günü 1000 ihlas okumak faziletleri ve tüm detaylar…

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ NELERDİR? İŞTE SURE OKUNUŞU VE FAZİLETİ!

Bayramdan bir önceki gün olan arefe günü yapılacak ibadetler, günün ilk saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Bu önemli günde 1000 ihlas okumanın büyük faziletleri bulunurken vatandaşlar ibadetini gerçekleştirmeden önce detayları merak ediyor…