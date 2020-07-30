30 Temmuz 2020 Perşembe Arefe Günü bugün resmi tatil mi? Bugün Arefe Günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

30 Temmuz 2020 Perşembe Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre; Arefe Günü olarak kabul ediliyor. Hal böyle olunca; bugün resmi tatil mi, bugün yarım gün mü gibi soruların yanıtlarına ulaşmak isteyenler sabah saatlerinden itibaren araştırmalarına başladılar. Peki; Arefe Günü bugün resmi tatil mi? Bugün Arefe Günü yarım gün mü? 30 Temmuz 2020 Perşembe
Kurban Bayramı Arefe günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk gelmektedir. Arefe günü normalde yarım gün mesai oluyor. Yani yarım gün tatil oluyor.
AREFE RESMİ TATİL Mİ?
Her sene arefe günlerinde yarım gün tatil oluyor. Resmi kurumlar ve bankalar öğle saatine kadar vatandaşlara hizmet veriyorlar. Bankalar ve PTT şubeleri arife günü öğlene kadar hizmet verecekler. Öğleden sonra hem PTT hem de bankalar hizmet vermeyecek. Dağıtımlar tatilin bittiği 4 Ağustos Salı günü devam edecek.