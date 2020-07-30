Arefe Günü bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? Arefe Günü bugün eczaneler çalışıyor mu?

Kurban Bayramına sayılı günler kala arefe gününde eczaneler açık mı sorusuna gün içinde yanıt aranmaya başlandı. Genellikle dini bayramlardan bir gün önce ve resmi tatillerde kurumlar öğle arasından sonra tatil oluyor. İlaç, medikal gibi ürünleri satın almak isteyenler eczanelerin çalışma saatlerini araştırıyor. Peki Arefe Günü eczaneler açık mı, yarım gün mü? 30 Temmuz Arefe Günü eczaneler çalışıyor mu? Çalışma saatleri!

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimine göre, 30 Temmuz 2020 Arefe Günü idrak edilecek. Hafta içi Perşembe gününe denk gelen Arefe günü eczaneler açık mı sorusuna yanıt aranıyor.

İşte yanıtı…