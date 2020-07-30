Arefe Günü PTT açık mı, kapalı mı? 30 Temmuz 2020 Arefe Günü PTT çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Kurban Bayramına sayılı günler kala arefe gününde PTT açık mı sorusuna gün içinde yanıt aranmaya başlandı. Genellikle dini bayramlardan bir gün önce ve resmi tatillerde kurumlar öğle arasından sonra tatil oluyor. Yurtiçi ve yurt dışı kargo işlemlerini halletmek isteyenler eczanelerin çalışma saatlerini araştırıyor. Peki Arefe Günü PTT açık mı? 30 Temmuz Arefe Günü PTT çalışıyor mu? Çalışma saatleri!
Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimine göre, 30 Temmuz 2020 Arefe Günü idrak edilecek. Hafta içi Perşembe gününe denk gelen Arefe günü PTT açık mı sorusuna yanıt aranıyor.
İşte yanıtı…
30 Temmuz Arefe günü, yarım gün tatil olacak. Bankalar, PTT şubeleri ve kumu kuruluşları yarın (Arefe günü) yarım gün hizmet verecek.
Her sene arefe günlerinde yarım gün tatil oluyor. Resmi kurumlar ve bankalar öğle saatine kadar vatandaşlara hizmet veriyorlar. Bankalar ve PTT şubeleri arife günü öğlene kadar hizmet verecekler. Öğleden sonra hem PTT hem de bankalar hizmet vermeyecek.