Atatürk Kupası anıt oluyor

Türk Futbol Tarihi'nde sadece 5 kez düzenlenen Atatürk Kupası'nın Beykoz Riva Meydanı'na anıtı dikilecek. 1957'de 171 santimetre yüksekliğinde ve 200 kilogram ağırlığındaki kupayı kazanan Beykozspor'un müzesinde tek örneği bulunan kupanın birebir aynısı heykeltıraş tarafından yapılarak meydana konulacak. 1908'de edebiyatçı ve gazeteci Ahmet Mithat Efendi tarafından Türkiye'nin dördüncü futbol kulübü olarak kurulan Beykozspor'un efsane kaptanı ve Milli Takım oyuncusu Kelle İbrahim'in antrenörlüğünde Vefaspor'u yenerek kazanılan kupa, Dolmabahçe'den Beşiktaş İskelesi'ne kadar el üzerinde taşınmıştı. 5 kupadan diğerleri kaybolunca, günümüze sadece bu emsalsiz kupa Beykoz'da kaldı. Beykoz Belediyesi, Türkiye'de başka bir yerde bulunmayan ve Cumhuriyet hatırası olan Atatürk Kupası'nı anıtlaştıracak. Riva merkeze yapılması planlanan anıt için proje çalışmalarına başlandı. Riva'da yapılan yeni meydan düzenlemesi kapsamında ele alınacak olan anıtın kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.