Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Babasını sopayla döven ‘evlat’ hakkında flaş gelişme

Babasını sopayla döven ‘evlat’ hakkında flaş gelişme

Sultangazi’de babasını sopayla darp eden cani evlatla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Şüpheli yapılan kamera görüntüleri incelemesi ardından gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 30.7.2020 16:30 Son Güncelleme: 30.7.2020 16:42 ABONE OL
Babasını sopayla döven ‘evlat’ hakkında flaş gelişme

Geçtiğimiz Pazartesi günü saat 16:30 sıralarında Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltında meydana gelen ve 'Sultangazi'de feci olay! Sokak ortasında babasını sopayla dövdü' başlığıyla haber olan olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Son Dakika: İstanbul'da sokak ortasında hain evlattan babasına öldüresiye sopalı dayak | Video

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; elde edilen güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde bahse konu olayda babası Recep Ç. isimli şahsa şiddet uyguladığı belirlenen Berat Muhammed Ç. gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şahsın emniyetteki işlemleri ardından "Üst Soya Karşı Silahla Yaralama" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kirli ittifak yine yalana doymadı Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama İstanbul'da sır ölüm! Görenler dehşete kapıldı

ARKADAŞINA GÖNDER
Babasını sopayla döven ‘evlat’ hakkında flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA