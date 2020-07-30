Babasını sopayla döven ‘evlat’ hakkında flaş gelişme

Geçtiğimiz Pazartesi günü saat 16:30 sıralarında Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltında meydana gelen ve 'Sultangazi'de feci olay! Sokak ortasında babasını sopayla dövdü' başlığıyla haber olan olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; elde edilen güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde bahse konu olayda babası Recep Ç. isimli şahsa şiddet uyguladığı belirlenen Berat Muhammed Ç. gözaltına alındı.





Konu ile ilgili yakalanan şahsın emniyetteki işlemleri ardından "Üst Soya Karşı Silahla Yaralama" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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