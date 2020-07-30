Bahçe-Nurdağ demiryolu projesinde ışık göründü

Bahçe-Nurdağ güzergahı üzerinde yan yana yer alan ve toplam uzunluğu 19 bin 903 metre olan iki adet tünel bulunuyor. Bu tünellerden 9 bin 954 metrelik T2 tünelinde iç segment kaplaması bitirilirken, TBM makinesi ile delinerek ışık göründü. 9 bin 949 metre uzunluğundaki T1 tünelinde de bin 570 metre ilerleme sağlanırken, T1 tünelinin de tamamlanması için ekipler hızla çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında 16 adet köprü, 84 adet menfez ve 7 adet alt/üst geçit yapıları bulunurken, altyapı, üstyapı ve elektrifikasyon yapım işleri Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü tarafından devam ettiriliyor.