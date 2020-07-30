Bartın ve Batman bayram namazı saati! Bartın ve Batman'da 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 il için ayrı ayrı duyurulan 2020 Bayram namazı saatleri Müslüman aleminin şimdiden gündemindeki yerini aldı. Milyonlarca vatandaş bayramın ilk günü ibadetlerini yerine getirmek üzere camilere koşacak. Peki, 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Bartın ve Batman bayram namazı saati!

BARTIN VE BATMAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Geçtiğimiz bayramda camilere gidemeyen vatandaşlar bu kez bayram namazını cemaat ile kılabilecek. İslam âleminin heyecanla beklediği bir önemli gün daha geldi, çattı. Her yıl coşku ile karşılanan Kurban Bayramı, bu yıl ise 31 Temmuz'a denk geliyor. Bartın ve Batman'da ikamet eden vatandaşlar ise bayram namazı saatleri araştırması yapıyor…