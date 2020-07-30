Bugün Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanan bayram mesajında geçen sırat-ı müstakim kelimesi vatandaşların dikkatini çekerek araştırma konusu haline geldi. Kuranı Kerim'de kullanımı dengeli ve orta yol olarak kullanılan bu dini terim, iki kelimenin birleşmesiyle oluşurken Arapçada dosdoğru yol anlamında da kullanılır. Peki, Başkan Erdoğan'ın kullandığı sırat-ı müstakim kelimesi nedir? Sırat-ı mustakim ne demek?

SIRAT-I MÜSTAKİM NE DEMEK?

Sırat ve müstakim kelimelerinin birleşmesiyle "apaçık ve dosdoğru yol" manası ortaya çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de kullanım bakımından da yanlış ve aşırılıklardan uzak, dengeli ve orta yol anlamına gelmektedir. İbn-i Hanbel'den aktarıldığı üzere Hz. Muhammed bir gün önüne çizgi çizer ve "Bu Allah'ın dosdoğru yoludur." der. Sonra bu çizginin her iki yanına birer çizgi daha ekleyerek "Bu da şeytanın yolları." demiştir. Bu üç çizgiden sonra da En'am Suresi'nin 153. ayetini ashabına okumuştur.

Sırat-ı Müstakim Üzere Olmak ile İlgili Ayetler ve Hadisler

Sırat-ı Müstakim Hz. Muhammed'in dualarında sık sık dile getirdiği bir kavramdır. Kur'an ayetlerinin 32 tanesinde de sırat-ı müstakim kavramına yer verilmektedir. Bu ayetlerden bazılarında insanlar iman etmek üzere doğru yola çağrılmaktadır. Sırat-ı müstakim sözcüğünün bu manada kullanıldığı bazı sure bilgileri ise aşağıda sıralanmaktadır.

- Al-i İmran Suresi, 51. Ayet

- En'am Suresi, 153. Ayet

- Müminun Suresi, 73. Ayet

- Şura Suresi, 52. Ayet