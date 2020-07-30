Bayram Namazı nasıl kılınır? Diyanet ile Kurban Bayramı namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur?

Dini bayramlarımız arasında en önemlilerinden olan Kurban Bayramı'na yeniden kavuşmuş olmanın sevinci içerisindeyiz. Bu önemli ve anlamlı günde pek çok ibadet yaparak yüce Allah'a dua ve şükür edeceğiz. Sabah erken saatlerde kılınacak olan bayram namazı için Müslüman vatandaşlarımız yılda 2 kez kılınması sebebiyle bayram namazı kılınışı ile ilgili bilgi tazelemek amacıyla Bayram Namazı nasıl kılınır? sorusuyla araştırmalar yapmaya devam ediyor…
Kurban Bayramı namaz kılınışıyla ilgili tüm detaylar şöyle;
İlk başta "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1. Rekat
2. Rekat
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.