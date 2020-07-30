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Bayram tatili kaç gün? tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?

tatili ile ilgili son açıklamalar, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüsü gölgesinde geçecek olan Kurban Bayramı tatili, milyonlarca vatandaş için merak konusu oldu. 3 milyonun üzerinde vatandaş, Kurban Bayramı tatili için yollara çıktı. Şehir dışında plan yapan vatandaşlar, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Giriş Tarihi: 30.7.2020 12:53 ABONE OL
Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?

tatili için geri sayım bugün sona erdi. Yarım gün resmi tatil olarak kabul edilen 30 Temmuz itibariyle Kurban Bayramı tatili başlıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek ve bayram tatili ne zaman bitecek? Bu başlık altında, Kurban Bayramı tatili hakkında detaylar yer almaktadır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı'nın 1.2.3 ve 4. günü tarihleri şu günlerde fazlasıyla araştırılıyor. Resmi tatilleri fırsat bilerek tatillerini bugünlere göre ayarlayacak olanlar bayram günleri takvimine aşağıdan ulaşabilecekler.

2020 KURBAN BAYRAM NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan bayram günleri takvimi şöyle;

Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?

Arefe Günü: 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.

1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?
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