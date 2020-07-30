Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?

Kurban Bayramı tatili için geri sayım bugün sona erdi. Yarım gün resmi tatil olarak kabul edilen 30 Temmuz itibariyle Kurban Bayramı tatili başlıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek ve bayram tatili ne zaman bitecek? Bu başlık altında, Kurban Bayramı tatili hakkında detaylar yer almaktadır.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE HANGİ GÜN?
Kurban Bayramı'nın 1.2.3 ve 4. günü tarihleri şu günlerde fazlasıyla araştırılıyor. Resmi tatilleri fırsat bilerek tatillerini bugünlere göre ayarlayacak olanlar bayram günleri takvimine aşağıdan ulaşabilecekler.
2020 KURBAN BAYRAM NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan bayram günleri takvimi şöyle;
Arefe Günü: 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).