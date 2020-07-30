Bayramda mezarlık ziyareti yasak mı? Arefe günü ve Kurban Bayramı’nda mezarlık ziyareti yasak olan iller

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ise Kurban Bayramıyla ilgili alınan kararları açıkladı.

Açıklamada, koronavirüs salgınının etkinliğini azaltmak amacıyla toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için 5 maddelik karar alındığı ifade edildi. Karara göre, il genelinde Kurban Bayramı arifesi ve bayram süresince toplu olarak mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Bireysel olarak yapılacak mezar ziyaretlerinde oluşabilecek insan yoğunluğunu azaltmak için mezarlık giriş ve çıkışların ayrı noktalardan yapılmasına karar verildi. Bayramda kalabalık şekilde bayramlaşma ve yemek organizasyonlarına da yasak getirildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mezarlık ziyaretleri 3 gün süreyle yasaklandı. Vali Davut Gül başkanlığındaki Kovid-19 salgını kapsamındaki sağlık değerlendirme toplantısı, Valilik Amfi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gül, toplantıda alınan bazı kararlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın hastalıktan dolayı Gaziantep'te perşembe, cuma, cumartesi mezarlık ziyareti yasaklanmıştır. Düğünler azami 2 saatle sınırlandırılmış olup, ayrıca kına, çeyiz gibi törenler yapılmayacaktır. Düğün salonlarının kameralarından da kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecektir." ifadesine yer verdi.