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, babasının silahıyla etti

'de 18 yaşındaki A., evde babasına ait tabancayla yaşamına son verdi. Genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, Berfin'in intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.7.2020 16:08 ABONE OL
Berfin, babasının silahıyla intihar etti

Olay, sabah saatlerinde merkez Artuklu ilçesinde meydana geldi. Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Berfin A., evde kimse olmadığı sırada babasına ait tabancayla intihara kalkıştı. Komşular, evden gelen silah sesi üzerine, ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tabancayla intihar girişiminde bulunan Berfin A.'yı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Berfin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, Berfin'in intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

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Berfin, babasının silahıyla intihar etti
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