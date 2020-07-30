Bir milyon dolar Türkiye’de çıktı

ABD'nin Cranston eyaletinde faaliyet gösteren teknoloji şirketi Yushin America, geçtiğimiz aylarda siber saldırıya uğradı. 26 Mart'ta şirketin banka hesaplarına yapılan 3 adet siber saldırıyla bankanın mevduat hesaplarına izinsiz kişiler tarafından erişim sağlandı. Peş peşe yapılan 3 siber saldırıyla şirketin çeşitli ülkelerde bulunan hesaplarından transfer sağlandı. Şirket tarafından yapılan araştırmada izinsiz ve yetkisiz transferlerin muhasebe çalışanı Melissa P., tarafından bir hafta önce internet bankacılığı yoluyla hesaplara girmek istediği, başaramadığını şirket yetkilisi Dianna T.'nin şifresi ile girerek bu sırada Spam barajına takılıp paraların dakikalar içerisinde gönderildiği belirlendi.Şirketin başvuruları sonucu paraların gönderildiği banka hesaplarına blokeler konulurken 964 bin dolarlık transferin ise Türkiye'deki özel bir bankaya yapıldığı belirlenince şirket yetkilileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak paranın iade edilmesini istedi. Yapılan araştırmada hesabın 34 yaşındaki Simge Y., ismindeki genç bir kadına ait olduğu, durumun ortaya çıkması sonrası hesabına bloke konulup paranın iadesi talep edildi. Simge Y., suça konu meblağayı şirkete iade etmezken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.