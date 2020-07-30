Bugün bankalar açık mı, saat kaça kadar açık? 30 Temmuz 2020 Perşembe Arefe Günü bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı?

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Bugün , saat kaça kadar açık? 30 Temmuz 2020 Perşembe , EFT ve havale yapılır mı?

30 Temmuz 2020 Arefe Günü olarak idrak edilecek. Hal böyle olunca vatandaşlar bugün , saat kaça kadar açık gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Banka işlemleri olanlar için önemli bir durum kabul edilirken bilindiği üzere dini bayramlardan bir önceki gün resmi kurumlarda yarım gün hizmet verilmektedir. Peki; ? 30 Temmuz , EFT ve havale yapılır mı?

Giriş Tarihi: 30.7.2020 07:05 Son Güncelleme: 30.7.2020 07:05 ABONE OL
Bugün bankalar açık mı? 30 Temmuz Arefe Günü bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; 30 Temmuz 2020 Arefe Günü olarak kabul edilmektedir. Bugün için bankalarda işlemlerini halletmek isteyenler, EFT ve havale yapmak isteyen vatandaşlar bugün sorusuna yanıt ararken sabah saatlerinden itibaren sorgulamalar artmaya başladı. Peki; ? 30 Temmuz , EFT ve havale yapılır mı?

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 30 TEMMUZ 2020 AREFE GÜNÜ

Arefe günü 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe gerçekleşiyor. Perşembe günü öğlen saatlerine kadar tüm resmi kurumlar açık olacak. Öğlen saatiyle birlikte de 2020 Kurban Bayramı tatili başlamış olacak. Bankalar bugün (Arefe Günü) yarım gün hizmet verecek.

Bugün bankalar açık mı? 30 Temmuz Arefe Günü bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı?

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Arife günü 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe gerçekleşiyor. Perşembe günü öğlen saatlerine kadar tüm resmi kurumlar açık olacak. Öğlen saatiyle birlikte de 2020 Kurban Bayramı tatili başlamış olacak kısacası bankalar yarın yarım gün hizmet verecek.

AREFE NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Arife, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu tarihte Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.

Bugün bankalar açık mı? 30 Temmuz Arefe Günü bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı?

Arefe Günü: 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

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Bugün bankalar açık mı, saat kaça kadar açık? 30 Temmuz 2020 Perşembe Arefe Günü bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı?
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