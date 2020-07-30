Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? 31 Temmuz Bayramda bankalar çalışıyor mu?

Kurban Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününü idrak ettiğimiz bugün (31 Temmuz 2020 Cuma) vatandaşlarımız bayram namazının ardından kurban ibadetlerini yerine getirmeye başlayacak. Diğer yandan bankalarda EFT ve benzeri işlemleri yapmak durumunda olan vatandaşlarımızsa Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? Şeklinde sorularla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK? (31 TEMMUZ 2020 CUMA)

31 Temmuz Bayramda bankalar çalışıyor mu? sorusunun cevabı ve diğer tüm detaylar şöyle;