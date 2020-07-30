Bugün kargolar açık mı kapalı mı? 30 Temmuz 2020 Arefe Günü kargolar açık mı, saat kaça kadar açık?

Arefe Günü resmi tatiller arasına girdiği için vatandaşlar böyle bir günde pek çok sorunun yanıtına ulaşmak istiyor. Bunlardan bir tanesi de bugün kargolar açık mı, kargo çalışma saatleri neler gibi soruların yanıtları oluyor. Öte yandan resmi tatillerde ve dini bayramlarda kamu kurum ve kuruluşlarının tatil edildiği bilinmekle birlikte bugün kargolar açık mı? 30 Temmuz 2020 Arefe Günü kargolar açık mı, saat kaça kadar açık?

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI? 30 TEMMUZ 2020 AREFE GÜNÜ

Arefe Günü bugün kargolar açık mı sorusu yanıt buldu. Kargoların gün boyu çalışması beklenirken bugün kısıtlama yaşanmayacağından kargoların çalışma durumu şirketlere göre de değişiklik göstermektedir.