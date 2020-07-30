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, , saat kaça kadar açık? 31 Temmuz – 3 Ağustos bayramda marketler açık olacak mı?

Kurban Bayramı’nın ilk gününü idrak ettiğimiz 31 Temmuz 2020 Cuma günü (bugün) vatandaşlarımız sabahın erken saatlerinde bayram namazı kılacak sonrasında ise kurban ibadetlerini yerine getirecek. Öte yandan evinde eksik olan ve marketlerden alışveriş yapması gereken vatandaşlarımız ise , , saat kaça kadar açık? Sorularına yanıt aramaya yoğun olarak devam ediyor. Peki, 31 Temmuz – 3 Ağustos bayramda marketler açık olacak mı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 31.7.2020 03:41 ABONE OL
Bugün marketler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? 31 Temmuz – 3 Ağustos bayramda marketler açık olacak mı?

Kurban Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününü idrak ettiğimiz bugün (31 Temmuz 2020 Cuma) vatandaşlarımız bayram namazının ardından kurban ibadetlerini yerine getirmeye başlayacak. Diğer yandan acil biri ihtiyacı olan ve marketlerden alışveriş yapmak durumunda olan vatandaşlarımızsa , , saat kaça kadar açık? şeklinde sorularla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK? (31 TEMMUZ – 3 AĞUSTOS 2020)

sorusunun cevabı ve diğer tüm detaylar şöyle;

Bugün marketler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? 31 Temmuz – 3 Ağustos bayramda marketler açık olacak mı?

Bu konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor ancak çoğu işletme bayramın ilk gününde hizmet vermeyeceğini müşterilerine duyuruyor.

Bu kapsamda BİM tarafından yapılan açıklamaya göre; market zinciri bayramın ilk iki günü hizmet vermezken 2 Ağustos Pazar günü açık olacak.

Marketler ve bakkallar kendi çalışma saatlerini belirlediğinden diğer kurumlarda saat değişikliği yaşanabilir...

Bugün marketler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? 31 Temmuz – 3 Ağustos bayramda marketler açık olacak mı?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2020 Kurban Bayramı tatili arife günüyle birlikte toplamda 4,5 gün olacak. Tatil olacak günler ise şöyle:

  • 30 Temmuz 2020 Perşembe Arife Günü: Öğleden sonra yarım gün
  • 31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı ilk günü: tam gün
  • 1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı ikinci günü: tam gün
  • 2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı üçüncü günü: tam gün
  • 3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı dördüncü günü: tam gün
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Bugün marketler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? 31 Temmuz – 3 Ağustos bayramda marketler açık olacak mı?
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