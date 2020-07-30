Bugün marketler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? 31 Temmuz – 3 Ağustos bayramda marketler açık olacak mı?

Kurban Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününü idrak ettiğimiz bugün (31 Temmuz 2020 Cuma) vatandaşlarımız bayram namazının ardından kurban ibadetlerini yerine getirmeye başlayacak. Diğer yandan acil biri ihtiyacı olan ve marketlerden alışveriş yapmak durumunda olan vatandaşlarımızsa Bugün marketler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? şeklinde sorularla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
31 Temmuz – 3 Ağustos bayramda marketler açık olacak mı?sorusunun cevabı ve diğer tüm detaylar şöyle;
Bu konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor ancak çoğu işletme bayramın ilk gününde hizmet vermeyeceğini müşterilerine duyuruyor.
Bu kapsamda BİM tarafından yapılan açıklamaya göre; market zinciri bayramın ilk iki günü hizmet vermezken 2 Ağustos Pazar günü açık olacak.
Marketler ve bakkallar kendi çalışma saatlerini belirlediğinden diğer kurumlarda saat değişikliği yaşanabilir...
2020 Kurban Bayramı tatili arife günüyle birlikte toplamda 4,5 gün olacak. Tatil olacak günler ise şöyle: