30 Temmuz 2020 Arefe Günü'ne girmiş olmamız dolasıyla noterlerin açık olup olmaması merak ediliyor. Normal şartlarda hafta içi hizmet veren noterler resmi tatil günlerinde kapalı oluyor. Bayramdan bir gün önceki arefe günü bazı kurumların yarım gün çalıştığı biliniyor. Peki Bugün noterler açık mı? 30 Temmuz Arefe Günü noterler çalışıyor mu?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimine göre, 30 Temmuz 2020 Arefe Günü idrak edilecek. Hafta içi Perşembe gününe denk gelen Arefe günüyle beraber bugün noterler açık mı sorusuna yanıt aranıyor.
İşte yanıtı…
Resmi tatillerde noterler açık olmuyor. Noterler, Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak. Nöbetçi noterler de arefe gününde hizmet vermeyecek. Nöbetçi noterlikler normal zamanlarda Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10:00 - 16:00 aralığında hizmet vermektedir.
4 Temmuz 2020 Salı günü itibari ile vatandaşlar noterliklerden hizmet almaya başlayacaklar.
Arefe Günü: 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi