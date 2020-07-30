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? 30 Temmuz ?

Kurban Bayramına geri sayım sürerken arefe gününde noterlerin çalışma durumları merak ediliyor. Her dini bayram öncesi ve resmi tatillerde pek çok kurum kapalıdır. Gayrimenkul, alım satım, ihbarname gibi işlemlerin yapıldığı noter çalışma saatleri ise vatandaşların gündeminde yer edindi. Yolları notere düşecek olan vatandaşlar konuya yönelik araştırmasına hız kazandırdı. Peki ? 30 Temmuz ?

Giriş Tarihi: 30.7.2020 09:56 ABONE OL
Bugün noterler açık mı? 30 Temmuz Arefe Günü noterler çalışıyor mu?

30 Temmuz 'ne girmiş olmamız dolasıyla noterlerin açık olup olmaması merak ediliyor. Normal şartlarda hafta içi hizmet veren noterler resmi tatil günlerinde kapalı oluyor. Bayramdan bir gün önceki arefe günü bazı kurumların yarım gün çalıştığı biliniyor. Peki ? 30 Temmuz ?

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimine göre, 30 Temmuz 2020 Arefe Günü idrak edilecek. Hafta içi Perşembe gününe denk gelen Arefe günüyle beraber bugün noterler açık mı sorusuna yanıt aranıyor.

İşte yanıtı…

Bugün noterler açık mı? 30 Temmuz Arefe Günü noterler çalışıyor mu?

30 TEMMUZ BUGÜN NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatillerde noterler açık olmuyor. Noterler, Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak. Nöbetçi noterler de arefe gününde hizmet vermeyecek. Nöbetçi noterlikler normal zamanlarda Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10:00 - 16:00 aralığında hizmet vermektedir.

4 Temmuz 2020 Salı günü itibari ile vatandaşlar noterliklerden hizmet almaya başlayacaklar.

Bugün noterler açık mı? 30 Temmuz Arefe Günü noterler çalışıyor mu?

Arefe Günü: 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

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Bugün noterler açık mı? 30 Temmuz Arefe Günü noterler çalışıyor mu?
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