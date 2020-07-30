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Çalıntı araba ‘ sistemi’ sayesinde yakalandı

’da, bir kişi dayısının iş yerine ait arabayı çaldıktan sonra ‘ sistemi’ sayesinde polis tarafından yeri tespit edildi. Polis, çalıntı otomobili kovaladığı sırada çalan kişi arabayı bırakıp izini kaybettirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 30.7.2020 07:34 Son Güncelleme: 30.7.2020 07:35 ABONE OL
Çalıntı araba ‘araç takip sistemi’ sayesinde yakalandı
Alınan bilgiye göre, Bülent Arslan patronuna ait 01 V 9721 plakalı otomobil ile evine geldi. Arslan'ın yeğeni, E.İ (16) arabanın anahtarını alıp Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesinden otomobili çaldı. Durumu fark eden Arslan, olayı polise bildirdi.

"Çalıntı otomobil 'araç takip sistemi' sayesinde yakalandı"

Arslan, otomobilde bulunan 'araç takip sistemi' ile polislere sürekli konum bildirdi. Polis araç ile karşılaştığında 'dur' ihtarında bulundu. Ancak aracı kullanan E.İ. ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre polisten kaçmaya çalışan E.İ. otomobilin sol arkasını duvara vurdu. Ardından E.İ. Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi 31070 sokak içerisinde terk ederek izini kaybettirdi.

Polis E.İ'yi yakalama çalışmalarına devam ediyor.
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Çalıntı araba ‘araç takip sistemi’ sayesinde yakalandı
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