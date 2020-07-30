Dört yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan TIR şoförüne 15 yıl!

Olay, 16 Ocak 2020'de Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1082 Sokak'ta meydana geldi. Şoför Hilmi Yıldız'ın idaresindeki TIR dorsesi boş olarak seyir halindeyken saat 15.09 sıralarında aynı sokakta kızı Fatmanur ile elele yürüyen Semra Asan'a çarptı. Semra Asan'ın trafiği kontrol edip sokak içerisinde seyir halinde olan tırı gördüğü halde kızı ile birlikte sokağın karşı tarafına geçen anne kız iddiaya göre TIR'ın gidiş istikametine göre sol tarafında, dorsenin Semra ve kızı Fatmanur'a çarparak kısa bir süre sürüklendi. Anenin sürüklenme sırasında bağırarak yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşların, TIR sürücüsünü bağırarak uyardı. Bağırış seslerini duyan tır sürücüsü Hilmi Yıldız'ın aracı durdurarak aşağıya indi ve Küçük kızın TIR'ın çekicisine ait arka sol teker altında olduğu, annesinin de ona yakın şekilde olduğunu gördü. Yıldız, tekrar araca binip aracı biraz ileri aldı. çevrede bulunanların da anne ve kızı aracın altından çıkardı. Semra Asan'ın hastaneye kaldırılırken, Fatmanur olay yerinde hayatını kaybetti.

"KİMSEYİ GÖRMEDİM"

Olay sonrası Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Polis Merkezine teslim olan şoför Hilmi Yıldız'ın savunmasında, yol üzerinde yaya kaldırımında yürüyen kimseyi görmediğini, havanın soğuk olması nedeniyle aracın şoför mahalline ait camların kapalı olduğunu söyledi. Semra Asan'ın ise olay günü kızı Fatmanur ile birlikte sağlık ocağından döndüklerini, sokağın karşı kaldırımına geçmek için trafiği kontrol ettiğini, sol tarafından gelmekte olan TIR'ı gördüğünü, TIR'ın kendilerine uzak olduğunu görerek kızıyla el ele tutuşup karşı kaldırıma yürüdüklerini bu sırada kendilerine sert bir cismin çarpıp kısa bir süre sürüklediğini, bu sırada bağırdığını, bunu duyan çevredeki vatandaşlarında bağırmaları üzerine aracın durduğunu, vatandaşların kendisini aracın altından çıkardıklarını, ancak kızını çıkaramadıklarını belirterek şikayetçi olduğunu söylediği belirtildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Semra Asan'ın olay nedeniyle vücudunda oluşan kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarını hafif derecede etkileyecek nitelikte olduğu belirtildi. Bilirkişi incelemesinde, kazada şüpheli Hilmi Yıldız'ın tali kusurlu olduğu belirtilerek "Taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheli Hilmi Yıldız, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.