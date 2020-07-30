Dünya Arkadaşlık günü ilk olarak ne zaman kutlanmaya başlamıştır? 2020 Dünya arkadaşlık günü ne zaman?

Bugünün Dünya Arkadaşlık günü olduğunu duyan vatandaşlar konuya ilişkin detayları merak ediyor. Uzunca bir süredir tüm dünyada kutlanmakta olan bu tarihte, güçlü dostluklara sahip olan kişiler arkadaşlarının değer ve kıymetini ifade eden mesajlarla ve paylaşımlarla kutluyor. Peki, Dünya Arkadaşlık Günü ne zaman? Dünya Arkadaşlık Günü ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır? İşte detaylar…

DÜNYA ARKADAŞLIK GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Birçok kaynağa göre farklı anlatımlar bulunan 30 Temmuz dünya arkadaşlık günü, ilk olarak Güney Amerika'da kutlanmıştır. 1958 yılında başlayan bu gelenek ardından sınırları aşmış ve birçok ülkede kutlanmaya başlanmıştır. Bazı ülkelerde ise farklı tarihlerde kutlanmaktadır.