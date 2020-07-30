Dünya Arkadaşlık günü ilk olarak ne zaman kutlanmaya başlamıştır? 2020 Dünya arkadaşlık günü ne zaman?

Bugünün Dünya Arkadaşlık günü olduğunu duyan vatandaşlar konuya ilişkin detayları merak ediyor. Uzunca bir süredir tüm dünyada kutlanmakta olan bu tarihte, güçlü dostluklara sahip olan kişiler arkadaşlarının değer ve kıymetini ifade eden mesajlarla ve paylaşımlarla kutluyor. Peki, Dünya Arkadaşlık Günü ne zaman? Dünya Arkadaşlık Günü ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır? İşte detaylar…
Birçok kaynağa göre farklı anlatımlar bulunan 30 Temmuz dünya arkadaşlık günü, ilk olarak Güney Amerika'da kutlanmıştır. 1958 yılında başlayan bu gelenek ardından sınırları aşmış ve birçok ülkede kutlanmaya başlanmıştır. Bazı ülkelerde ise farklı tarihlerde kutlanmaktadır.
DÜNYА ΑRKАDАŞLIK GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?
Dünyа Αrkаdаşlık Günü fіkrі іlk olаrаk 20 Tеmmuz 1958 yılındа Dr. Αrtеmіo Brаcho tаrаfındаn bіr аrkаdаşı іlе Puеrto Pіnаsco'dа аkşаm yеmеğі yеrkеn önеrіlmіştіr. Bіrlеşmіş Mіllеtlеr Gеnеl Kurulu Dostluk Günü olаrаk 30 Tеmmuz olаrаk kаrаrlаştırmış fаkаt bаzı ülkеlеr dе іsе Αğustos аyının іlk Pаzаr günü kutlаnır.
30 Temmuz günü, problemlere çözüm odaklı yaklaşarak problemlerin köklerine inmeyi ve çatışmaları önlemek, şiddete karşı çıkacak bir dizi değerleri, tutumları ve davranışları benimseyerek barış kültürü oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Arkadaşlık ve Dostluk Günü kabul edilmiştir.
Dünya Arkadaşlık Günü ya da Dünya Dostluk Günü 1958 yılında birkaç Güney Amerika gününde kutlanmıştır. Özellikle Paraguay'da. İlk Dünya Dostluk Günü 30 Temmuz 1958 yılında önerilmiştir. 27 Nisan 2011 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından resmi Uluslararası Dostluk Günü olarak 30 Temmuz ilan edildi. Ancak, Hindistan gibi bazı ülkeler de Dünya Arkadaşlık Günü Ağustos ayının ilk pazar günü olarak kutlandı.