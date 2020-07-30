Eski sevgiliyi tehdide 4 yıl hapis

İnternette yayınlanan "SıfırBir" dizisinde rol alan Sultan Sarohan, eski doktor sevgilisiyle mahkemelik oldu. Olay, İstanbul'da meydana geldi. Estetik yaptırmak isteyen Sarohan, Instagram'dan Yunus Emre Karatutlu'nun estetik doktoru olarak çalıştığı kliniğe mesaj attı. Estetik yaptırmak için kliniğe gelen Sultan Sarohan ile Yunus Emre Karatutlu sevgili oldu. İkili ilerleyen zamanlarda anlaşamadıkları gerekçesiyle ilişkilerini sonlandırdı. Ancak genç kadın tekrar estetik merkezinin sosyal medya hesabına yazarak annesine estetik yaptırmak istediğini söyleyince çift tekrar görüşmeye başladı. İkilinin görüşme sırasında iddiaya göre genç doktor, kız arkadaşına kendisini kullandığını, bu nedenle bir daha görüşmek istemediğini belirten mesaj gönderdi.Aldığı mesajla öfkelenen genç kadın, küfürler savurarak "takıntılı ruh hastası" şeklinde mesaj gönderdi. Öfkesine hakim olamayan Sarohan birde genç doktordan şikayetçi olup şikayet dilekçesini çalıştığı kliniğe gönderdi. Karatutlu aldığı tehdit ve hakaret içerikli mesajların ardından savcılığa başvurarak eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonunda Sarohan hakkında "Hakaret" ve "Tehdit" suçları kapsamında 4 yıla kadar hapis istendi.