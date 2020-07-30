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Evinin önünden kaybolan kız çocuğu, ormanda uyurken bulundu

'un Canik ilçesinde evinin önünde kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu M.G., jandarmanın 5 saat süren çalışması sonucu, ormanda uyurken bulundu. Sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.7.2020 12:05 ABONE OL
Evinin önünden kaybolan kız çocuğu, ormanda uyurken bulundu

İlçeye bağlı Tuzaklı Mahallesi'nde M.G., dün akşam saatlerinde evinin önünde oynadığı sırada aniden kayboldu. Kızlarının kaybolduğunu fark eden aile, küçük çocuğu aramaya başladı. Arama çalışmalarından sonuç alınamayınca, aile durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş çaplı tarama yapan jandarma, 5 saat sonra, M.G.'yi, evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda uyurken buldu. Ekipler tarafından sağlık kontrolünden geçirilip, durumunun iyi olduğu belirlenen M.G., ailesine teslim edildi.

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Evinin önünden kaybolan kız çocuğu, ormanda uyurken bulundu
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