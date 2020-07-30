Fatih’te mesafeli bayramlaşma

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, hizmet binası fuaye alanında sosyal mesafe kuralı gözetilerek personelle bayramlaştı. Pandemi nedemiyle buruk bir bayram geçirdiklerini belirten Başkan Turan "Bayramlar bizi birbirimize yaklaştıran müstesna günler olması hasebiyle; ayrı bir heyecanı ve huzuru da beraberinde getirir" dedi.Geçtiğimiz hafta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden cami hüviyetine bürünmesinde Fatih Belediyesi personelinin büyük bir özveriyle emek verdiğini de belirten Turan "Böyle bir ekiple çalışmaktan onur duyduğumu her zaman ifade ederim, bir kez daha belirtmek istiyorum" diye konuştu.