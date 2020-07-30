Diyanet ile Gaziantep ve Hakkari bayram namazı saati: 2020 Hakkari ve Gaziantep bayram namazı vakti bu yıl nasıl?

Hakkari ve Gaziantep bayram namazı saati burada! Milyonlaca müslümanın beklediği Kurban Bayramı için geri sayım bu Cuma günü sona eriyor. Cuma günü çifte bayram yaşayacak olan İslam alemi, bayram namazı saatleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Güneydoğu Anadolu illerimizden biri olan Gaziantep bayram namazı vakti ve Doğu Anadolu illerimiz arasında yer alan Hakkari bayram namazı saati de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gaziantep Kurban Bayramı namazı saati ve Hakkari Bayram namazı saati 2020 yılında nasıl? İşte, Hakkari ve Gaziantep namaz saati…

GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI SAATİ - HAKKARİ BAYRAM NAMAZI SAATİ

İşte, Gaziantep ve Hakkari illerimize ait bayram namazı saatleri....