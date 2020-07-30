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Genç kıza babasından kaçarken otomobil çarptı

’nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı babasından kaçarken yola çıkan 15 yaşındaki M.H. isimli genç kıza otomobil çarptı. Yaralanan M.H., hastaneye kaldırılırken, genç kızın babasından kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.7.2020 17:20 Son Güncelleme: 30.7.2020 17:37 ABONE OL
Genç kıza babasından kaçarken otomobil çarptı

Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Ulus Caddesi'nde meydana geldi. M.H., evde ailevi bir konu nedeniyle babasıyla tartışıp dışarı çıktı.

Genç kıza babasından kaçarken otomobil çarptı

Babasının peşine düştüğü M.H., caddeye çıktı. Bu sırada arkasına bakarak babasını kontrol eden M.H.'ye, sürücüsü öğrenilemeyen 54 ADN 697 plakalı otomobil çarptı.

Genç kıza babasından kaçarken otomobil çarptı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan M.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Genç kıza babasından kaçarken otomobil çarptı

Bu arada, genç kızın babası tarafından kovalanması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Genç kıza babasından kaçarken otomobil çarptı
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