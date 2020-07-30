Hastaneler ve sağlık ocakları bugün açık mı? 2020 Arefe ve Kurban Bayramı’nda hastaneler açık mı, çalışıyor mu?

Arefe Günü'nün gelmesi ile beraber, 'Hastaneler ve sağlık ocakları bugün açık mı, çalışıyor mu?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Kurban Bayramı öncesinde sağlık ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, hastane, eczane ve sağlık ocakları çalışma saatleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, Arefe Günü, yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.

ECZANELER, HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI BUGÜN AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Bu doğrultuda, 'Eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, saat kaça kadar çalışıyor?' sorusunun yanıtı da belli oldu. Birçok kurum öğleden sonra kapalı olacak. Eczane, sağlık ocağı ve hastanelerin bugün ve Kurban Bayramı'nda çalışma saatleri ise şu şekilde;