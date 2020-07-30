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Hastaneler ve sağlık ocakları bugün açık mı? 2020 Arefe ve ’nda hastaneler açık mı, çalışıyor mu?

'nın habercisi olan Arefe Günü geldi, çattı. Bayram öncesinde sağlık ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar da, 'Arefe Günü sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler açık mı, çalışıyor mu?' sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği gibi, Arefe Günü yarım gün tatil olarak kabul edildiği için kurumların çalışma saatleri de değişiklik gösterebiliyor. Peki, Kurban Bayramı'nda ve 30 Temmuz Arefe bugün eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, açık mı? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 30.7.2020 10:25 ABONE OL
Hastaneler ve sağlık ocakları bugün açık mı? 2020 Arefe ve Kurban Bayramı’nda hastaneler açık mı, çalışıyor mu?

Arefe Günü'nün gelmesi ile beraber, 'Hastaneler ve sağlık ocakları bugün açık mı, çalışıyor mu?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. öncesinde sağlık ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, hastane, eczane ve sağlık ocakları çalışma saatleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, Arefe Günü, yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.

ECZANELER, HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI BUGÜN AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Bu doğrultuda, 'Eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, saat kaça kadar çalışıyor?' sorusunun yanıtı da belli oldu. Birçok kurum öğleden sonra kapalı olacak. Eczane, sağlık ocağı ve hastanelerin bugün ve Kurban Bayramı'nda çalışma saatleri ise şu şekilde;

Hastaneler ve sağlık ocakları bugün açık mı? 2020 Arefe ve Kurban Bayramı’nda hastaneler açık mı, çalışıyor mu?

30 Temmuz, yarım gün resmi tatil. Dolayııs ile tüm kurum ve kuruluşlar öğleye kadar açık olacak. Bu kuruluşlar arasında sağlık kuruluşları da var.

Yani eczane, sağlık ocağı ve hastaneler 12.30'a kadar açık olacak. Saat 12.30'dan sonra hastanelerin acil servisleri açık olacak.

Sağlık ocakları ise kapalı olacak.

Hastaneler ve sağlık ocakları bugün açık mı? 2020 Arefe ve Kurban Bayramı’nda hastaneler açık mı, çalışıyor mu?

Nöbetçi eczaneler ise 4 Ağustos Salı gününe kadar hizmet verecek.

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Hastaneler ve sağlık ocakları bugün açık mı? 2020 Arefe ve Kurban Bayramı’nda hastaneler açık mı, çalışıyor mu?
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