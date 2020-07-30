Hırsını muhabirden çıkarmaya çalıştı

Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte başka il ve ilçelerden araçlarla getirilen dilenciler Manavgat çevre yolundaki kavşaklar ve Manavgat merkezde boy göstermeye başladılar. Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat otogar kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinden para isteyen dilenciler trafik güvenliğini de tehdit ediyor. Çekim yapan Muhabire sözlü saldırının yanı sıra, kamerasına vurmak suretiyle saldırıda bulunan dilenci kadın. Bununla da yetinmeyip refüjde bulduğu plastik levhayı vurmaya kalkıştı.

Adının Türkan D. (33) olduğu belirlenen dilenci kadın, yolun karşısında kendisiyle birlikte dilenen annesi Hafize K. (67) ile birlikte zabıta aracına bindirilerek zabıta karakoluna götürüldü.