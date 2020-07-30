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İzmi'de yakalandı! Tavuk kümesinden 1.5 kilo esrar çıktı

'in Bayraklı ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda bir evin bahçesine ekili 168 kök Hint keneviri ile tavuk kümesinde saklanan 1.5 kilo esrar ele geçirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.7.2020 08:27 Son Güncelleme: 30.7.2020 08:27 ABONE OL
İzmi'de yakalandı! Tavuk kümesinden 1.5 kilo esrar çıktı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yamanlar Mahallesi Körfez Evleri mevkiinde, Ali O.'nun (50) uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Ali O.'yu teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmanın ardından Ali O.'nun evine operasyon düzenlendi. Operasyonda evin bahçesinde 160 kök Hint keneviri ile tavuk kümesinde yaklaşık 1.5 kilo esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ali O. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İzmi'de yakalandı! Tavuk kümesinden 1.5 kilo esrar çıktı
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