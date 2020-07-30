Karadeniz Sahil Yolu, zincirleme kaza nedeniyle ulaşıma kapandı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Samsun'un Terme ilçesi Akçay Köprüsü'nde meydana geldi. Samsun'dan Ordu yönüne giden 55 ACT 703 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce 61 S 0545 plakalı yolcu otobüsüne, ardından da 34 AJ 6347 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yolcu otobüsünün fren sistemi kilitlenince Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapandı. Ekipler, Samsun istikametinden gelen sürücüleri, Ordu yönüne ters istikametten yönlendirerek, trafiği kontrollü olarak sağlamaya çalıştı.
Çağırılan çekiciyle yolcu otobüsünün kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra trafik akışı yeniden normale döndü.