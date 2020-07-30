Kargolar bugün açık mı, kaça kadar çalışıyor? 30 Temmuz 2020 Arefe bugün kargolar çalışıyor mu, kapalı mı?

Kurban Bayramı'nın gelmesi ile beraber birçok soru da merak ediliyor. Arefe Günü'nde bankaların çalışma durumundan kargo çalışma saatlerine kadar çeşitli konular araştırılıyor. Zira, Arefe Günü'nün de resmi tatil sayılması nedeni ile vatandaşlar kargoların açık olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.
Bu doğrultuda, 'Arefe günü bugün kargolar açık mı, kapalı mı ve çalışıyor mu?' sorusu yanıt buldu. Kargoların gün boyu çalışması beklenirken bugün kısıtlama yaşanmayacağından kargoların çalışma durumu şirketlere göre de değişiklik göstermektedir.
Detaylar ise şu şekilde;
BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?
Arefe günü kargoların çalışma durumu şirketlere göre değişiklik gösteriyor. Kargo şirketleri ile iletişime geçerek çalışma durumları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Şimdilik kargo firmalarından herhangi bir açıklama gelmedi.
PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
PTT kargo, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 08:30'da açılır ve saat 17:00'de kapanır. PTT personelleri 12:30'dan 13:30'a kadar öğle molası yapar.
ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
Aras kargo hafta içi saat 09:00'da açılıyor ve 18:00'da kapanıyor. Hafta sonu Cumartesi günü saat 09:30'da açılan Aras kargo, 15:00'te kapanıyor.
YURT İÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
Yurt içi kargo da hafta içi saat 09:00'da açılıyor ve saat 18:00'de kapanıyor. Yurt içi kargo cumartesi günü de 09:00'dan 13:00'e kadar açık, pazar ise kapalı.