Kargolar bugün açık mı, kaça kadar çalışıyor? 30 Temmuz 2020 Arefe bugün kargolar çalışıyor mu, kapalı mı?

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Kargolar bugün açık mı, kaça kadar çalışıyor? 30 Temmuz 2020 Arefe bugün , kapalı mı?

Mübarek Kurban Bayramı'nın habercisi olan Arefe Günü geldi, çattı. Arefe Günü'nde yanıtı en çok merak edilen soruların başında ise 'Kargolar bugün açık mı, çalışıyor mu?' yer alıyor. Zira, kargo şubeleri aracılığıyla ürün teslimatı ya da gönderimi yapmayı düşünen vatandaşlar, Arife Günü'nde 2020 kargo çalışma saatleri hakkında güncel bilgilere erişmeye çalışıyor. Peki, 30 Temmuz 2020 bugün , saat kaça kadar çalışıyor? Kargo şubeleri çalışıyor mu yoksa kapalı mı? İşte, Arefe Günü'nde 2020 kargo çalışma saatleri...

Giriş Tarihi: 30.7.2020 10:25 Son Güncelleme: 30.7.2020 10:26 ABONE OL
Kargolar bugün açık mı, saat kaça kadar çalışıyor? 30 Temmuz 2020 Arefe günü kargolar çalışıyor mu, kapalı mı?

Kurban Bayramı'nın gelmesi ile beraber birçok soru da merak ediliyor. Arefe Günü'nde bankaların çalışma durumundan kargo çalışma saatlerine kadar çeşitli konular araştırılıyor. Zira, Arefe Günü'nün de resmi tatil sayılması nedeni ile vatandaşlar kargoların açık olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.

KARGOLAR BUGÜN AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? 30 TEMMUZ KARGO ŞUBELERİ ÇALIŞIYOR MU?

Bu doğrultuda, 'Arefe günü bugün , kapalı mı ve çalışıyor mu?' sorusu yanıt buldu. Kargoların gün boyu çalışması beklenirken bugün kısıtlama yaşanmayacağından kargoların çalışma durumu şirketlere göre de değişiklik göstermektedir.

Detaylar ise şu şekilde;

Kargolar bugün açık mı, saat kaça kadar çalışıyor? 30 Temmuz 2020 Arefe günü kargolar çalışıyor mu, kapalı mı?

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

Arefe günü kargoların çalışma durumu şirketlere göre değişiklik gösteriyor. Kargo şirketleri ile iletişime geçerek çalışma durumları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Şimdilik kargo firmalarından herhangi bir açıklama gelmedi.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

PTT kargo, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 08:30'da açılır ve saat 17:00'de kapanır. PTT personelleri 12:30'dan 13:30'a kadar öğle molası yapar.

Kargolar bugün açık mı, saat kaça kadar çalışıyor? 30 Temmuz 2020 Arefe günü kargolar çalışıyor mu, kapalı mı?

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Aras kargo hafta içi saat 09:00'da açılıyor ve 18:00'da kapanıyor. Hafta sonu Cumartesi günü saat 09:30'da açılan Aras kargo, 15:00'te kapanıyor.

YURT İÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Yurt içi kargo da hafta içi saat 09:00'da açılıyor ve saat 18:00'de kapanıyor. Yurt içi kargo cumartesi günü de 09:00'dan 13:00'e kadar açık, pazar ise kapalı.

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Kargolar bugün açık mı, kaça kadar çalışıyor? 30 Temmuz 2020 Arefe bugün kargolar çalışıyor mu, kapalı mı?
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