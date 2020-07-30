Kastamonu ve Karabük 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Kastamonu ve Karabük bayram namazı saati!

İslam âlemi için büyük önem arz eden 2020 Kurban Bayramı geldi. Geçtiğimiz bayramda, salgın tehlikesi nedeni ile camilere gidemeyen vatandaşlar, bu kez cemaatle camilerde namaz kılabilecek. Bu noktada, Karabük ve Kastamonu bayramı namazı saati de merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namazı saatleri açıklanırken Kastamonu ve Karabük bayram namazı vakti de duyuruldu. Kastamonu ve Karabük bayram namazı saat kaçta sorusuna ilişkin, haberimizden bilgi alabilirsiniz. Peki, Kastamonu ve Karabük'te bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Belirtilen tarihte bayram namazı için milyonlarca kişi yola koyularak camileri dolup taşıracak. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kılınacak namaz öncesi bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı ise belli oldu.
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Arefe Günü: 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).