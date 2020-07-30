Konya'da yerleşim alanına yakın noktada yeni obruk oluştu

O anda yalnız olduğu için koktuğunu belirten Özata, ''Tarlayı bir arkadaşımız pancar ekti. Karapınar'dan alışverişten dönünce tarlada bir farklılık olduğu gözüme çarptı. Yaklaştığımda ise obruk olduğunu gördüm. Yalnız olduğum içinde korktum, fazla yaklaşamadım. Çünkü çok korkunç bir görüntüsü vardı. Hem çevresinde çatlaklıklar var hem de yeni olduğu için çökmeler de devam ediyordu. Ben obruğun yanındayken iki kere daha göçmesine şahit oldum. Oturduğumuz evlere 150 metre mesafesi var. İnsan ister istemez tedirgin oluyor. Burada işçiler de çalışıyor. Sulama yapan işçiler, gübre atan işçi var. Hatta birkaç gün önce pancarın çapasını işçiler yaptı. 20'ye yakın insan çapa yaptı. Obruğun insan varken olmaması sevindirici'' diye konuştu.