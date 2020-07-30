Kumar borcunu ödemeyen babasını vurdu

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki Varsaklılar Kalkındırma Derneği'nde meydana geldi. 50-60 bin TL kumar borcu olduğu iddia edilen Durmuş Ali Ç., babası İsmail Ç. ile bu konuda telefonda konuştu.