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Kumar borcunu ödemeyen babasını vurdu

'da Durmuş Ali Ç. (22), kumar borcunu ödemesini istediği babası İsmail Ç.'yi (47), olumsuz yanıt verince pompalı tüfekle vurup, ağır yaraladı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.7.2020 10:49 Son Güncelleme: 30.7.2020 11:13 ABONE OL
Kumar borcunu ödemeyen babasını vurdu

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki Varsaklılar Kalkındırma Derneği'nde meydana geldi. 50-60 bin TL kumar borcu olduğu iddia edilen Durmuş Ali Ç., babası İsmail Ç. ile bu konuda telefonda konuştu.

Kumar borcunu ödemeyen babasını vurdu

Babasından borcunu ödemesini isteyen Durmuş Ali Ç., olumsuz yanıt alınca derneğe gelerek, camları taşlamaya başladı.

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Herkesin dışarı çıkmasını isteyen Durmuş Ali Ç., yanında getirdiği pompalı tüfekle babasına 3 el ateş etti.

Kumar borcunu ödemeyen babasını vurdu

Tüfekten çıkan saçmalarla karın bölgesinden ve kolundan ağır yaralanan İsmail Ç., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Kumar borcunu ödemeyen babasını vurdu

Olay sonrası kaçan Durmuş Ali Ç., Menderes Mahallesi 6902 Sokak'taki evine gitti. Polisin eve geldiğini gören Durmuş Ali Ç., tüfeği evin önündeki kuyuya attı.

Kumar borcunu ödemeyen babasını vurdu

Gözaltına alınan Durmuş Ali Ç. polis merkezine götürüldü.

Kumar borcunu ödemeyen babasını vurdu

İsmail Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Kumar borcunu ödemeyen babasını vurdu
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