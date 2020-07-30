Diyanet ile Bayram namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur? Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır?

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Diyanet ile , sureler okunur? ?

Kurban Bayramına yaklaştığımız şu günlerde bayram sevincini dolu dolu yaşıyoruz. Bu bayramda Müslüman vatandaşlarımız kurban ibadetlerini yerine getirecek ve yüce yaradana dualara edecek. Öte yandan bayram heyecanı sabahın erken saatlerinde kılınan namaz ile başlıyor. Bayram namazları yılda 2 kez kılındıkları için vatandaşlarımız tarafından kimi zaman unutulabiliyor. Bu bağlamda Diyanet ile ? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Peki, Diyanet ile , sureler okunur? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 30.7.2020 08:15 Son Güncelleme: 30.7.2020 08:16 ABONE OL
Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur?

Yıl içerisinde idrak ettiğimiz 2 dini bayramdan birisi olan 'na yaklaştığımız şu günlerde bayram sevinci içerisindeyiz. İslam alemi için oldukça önemli bir yeri olan Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımız ibadetlerine sabahın erken saatlerinde kılınan bayram namazıyla başlayacak. 1 yıl içerisinde 2 kez kıldığımız bayram namazı bu nedenden ötürü unutulabilmektedir. Bundan dolayı ? Sorusu üzerinde araştırmalar yoğun olarak yapılmaya devam ediyor.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet bilgileriyle Kurban Bayramı namazı kılınışı ile kaç rekat olduğu, hangi dualar ve surelerin okunacağına ilişkin tüm detaylar şöyle;

Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur?

İlk başta "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

  • Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
  • Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
  • Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
  • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
  • İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
  • Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur?

2. Rekat

  • İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
  • Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
  • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
  • Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
  • Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.
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Diyanet ile Bayram namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur? Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır?
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