Kurban dana eti kavurma tarifi! Lokum kıvamında ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır?

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Kurban tarifi! Lokum kıvamında ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır?

'nın vazgeçilmez lezzeti hiç kuşkusuz yeni kesilen et ile yapılan . Kurban Bayramı'nda en çok merak edilen ve aratılan tarif oldu. Kurban Bayramı'nda neredeyse hemen her evde pişen bir lezzet olan dana eti kavurma tarifi ile farklılıklar gösterebiliyor. Tam kıvamında dana eti kavurma nasıl yapılır? Lokum gibi ağızda dağılan dana eti kavurma en güzel etin hangi yerinden olur? Lezzetli dana eti kavurmanın püf noktaları nelerdir? İşte sizin için derlediğimiz lokum kıvamında dana eti kavurma tarifi...

Giriş Tarihi: 30.7.2020 10:35 Son Güncelleme: 30.7.2020 11:07 ABONE OL
Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezi dana eti kavurma nasıl yapılır? Lokum kıvamında dana eti kavurma tarifi...

Kavurma 'nın hiç kuşkusuz en sevilen lezzetlerinden biri. Kurban Bayramı'nın simgesi haline gelen hemen hemen her avde pişer. Dostlarla kurulan sofraların baş tacı olan kavurma taze taze tüketilmenin yanı sıra dondurulup sonrasında tüketilmek için de hazırlanır. Peki ağızda dağılan tam kıvamın dana eti kavurma nasıl yapılır? İşte sizin için derlediğimiz lokum kıvamında ve dana eti kavurma yapmanın püf noktaları...

Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezi dana eti kavurma nasıl yapılır? Lokum kıvamında dana eti kavurma tarifi...

İŞTE DANA ETİ KAVURMA TARİFİ

Malzeme Listesi

  • 1 kg dana kuşbaşı
  • 1 baş orta büyüklükte kuru soğan
  • 3 ya da 4 diş sarımsak
  • Bir miktar sıvıyağ
  • (2-4 Kişilik - 45 dakika)
Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezi dana eti kavurma nasıl yapılır? Lokum kıvamında dana eti kavurma tarifi...

Hazırlanışı

Adım 1

İlk olarak orta büyüklükteki bir tavanın içerisine kavurmalık dana kuşbaşı etleri koyun. Ocağın altını açın ve hiçbir şey ilave etmeden, ama sürekli karıştırarak etleri pişirmeye başlayın.

Adım 2

Tavadaki etlerin rengi değişmeye başladığında ve etler suyunu salmaya başladığında bir miktar sıvı yağ ilave edin. Ocağı kısık ateşe alın ve bu şekilde arada karıştırarak pişirmeye devam edin.

Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezi dana eti kavurma nasıl yapılır? Lokum kıvamında dana eti kavurma tarifi...

Adım 3

Etler pişerken ayrı bir yerde soğanları ve sarımsakları soyun. Sonrasında soğanı dörde bölün. Doğranmış soğanları ve tüm şekilde olan sarımsakları tavanın içerisine ilave edin. Etler suyunu yeniden çekene kadar tüm malzemeler ile birlikte pişirin.

Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezi dana eti kavurma nasıl yapılır? Lokum kıvamında dana eti kavurma tarifi...

Adım 4

Eğer etler pişmeden etlerin suyu biterse takriben yarım çay bardağı kadar kaynar su ilave edip bir süre daha etleri pişirin. Etler tamamen piştikten ve lokum kıvamına geldikten sonra içerisine bir miktar tuz ilave edip yemeği ocaktan alın ve servis edin.

Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezi dana eti kavurma nasıl yapılır? Lokum kıvamında dana eti kavurma tarifi...

KURBAN ETİNİ PİŞİRMEDEN ÖNCE…

Etler kuşbaşı doğranır. 1 gece buzdolabında dinlendirilir.

İç yağı tencerede eritiyoruz. Etlerimizi tencereye koyup suyunu bırakana kadar karıştırıyoruz. Kendi suyunu tamamen bırakıp renk değiştirdikten sonra yarım bardak suyu ekliyoruz. Ocağın altını kısıp kapağını kapatıyoruz ve bu şekilde 1.5-2 saat pişiriyoruz. Etler yumuşadıktan sonra tuzunu ekliyoruz. Kalan suyu çektikten sonra tereyağını ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Kavurmamız hazır.

Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezi dana eti kavurma nasıl yapılır? Lokum kıvamında dana eti kavurma tarifi...

Çelik tencere kullanımı ısının daha iyi dağılmasını sağlar ve suyun hemen buharlaşmasına engel olur. Böylece etler daha iyi pişer. İç yağlar eritilirken yeterli miktarda yağ olduğunu düşünürseniz erimeyenleri etleri koymadan önce alabilirsiniz.

Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezi dana eti kavurma nasıl yapılır? Lokum kıvamında dana eti kavurma tarifi...
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Kurban dana eti kavurma tarifi! Lokum kıvamında ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır?
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